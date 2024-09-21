Австриец подговорил своего сына грабить киоски. В суде он говорил, что подросток сам это придумал

34-летний житель австрийской Вены подговорил своего 14-летнего сына и его 17-летнего друга совершить серию ограблений. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Мужчина спланировал семь ограблений табачных киосков и заправок и заставил подростков их осуществить. Мальчики были вооружены холостым пистолетом, а их лица закрыты балаклавами. Сам «отец года» выполнял роль водителя, помогая сообщникам скрыться с места преступления. В итоге им удалось украсть около 1500 евро (примерно 155 тыс. рублей).

Злоумышленников задержали. На суде мужчина сперва говорил, что идея ограблений пришла в голову двум подросткам. Они якобы убедили его быть водителем, а сам он фактически причастен только к двум налетам на табачные киоски.

Попытка перенести вину на сына вызвала возмущение судьи. «Зачем вы втягиваете в это своего сына? Я бы сделала все, чтобы мои дети были подальше от этого, насколько это возможно. Это разрушает его жизнь», — возмутилась она.

О виновности мужчины говорили записи телефонных разговоров и тот факт, что орудия преступления принадлежали ему. В итоге он все же полностью признал вину.