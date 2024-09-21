Белорусский акционист нарисовал пенис на колонне в Париже. Свою акцию он назвал «осеменением»

Белорусский акционист Алексей Кузьмич, который недавно раскопал могилу Ван-Гога, устроил во Франции новый перформанс. Он превратил Вандомскую колонну в Париже в половой член. Свою акцию художник назвал «осеменением».

Кузьмич пришел на Вандомскую площадь 20 сентября. С собой он взял чемодан на колесиках, в котором были два огнетушителя. Из них акционист распылил желтую краску на колонну и вокруг, нарисовав у ее основания две округлые фигуры.

Затем художник просто лег на землю в то время, как люди из его команды и озадаченные прохожие снимали все на видео. Через несколько минут приехали полицейские, которые вероятно задержали его. Однако о правовых последствиях для Кузьмича пока не сообщается.

Видео: @art_kuzmich

В своем инстаграме* он пояснил, что перед тем, как его депортируют из Франции или посадят в тюрьму (после его предыдущей акции), он решил преподнести подарок Парижу, ставшему для него вторым домом. Превратив колонну в член, художник хотел «оживить это давно уже ставшее мертвецом пространство».

«Пусть с оживления этой колонны — центрального места силы Франции — начнется Ренессанс Парижа. Пусть через наслоения бюрократической мертвечины культуры прорвется поток творения. На пьедестал взойдет искусство, которого в этом городе давно уж и след простыл», — написал акционист.

В июле он раскопал могилу художника Винсента ван Гога на кладбище во французском городе Овер-сюр-Уаз. Присутствующим он говорил, что «сегодня знаменательный день», поскольку «художник вернется в мир». Ван Гога Кузьмич призывал вставать.

Французский суд оштрафовал его на 3 тыс. евро и постановил депортировать из страны Акционист провел несколько недель во французском депортационном изоляторе, где объявлял голодовку. Затем он уезжал в Польшу, а по приезду обратно полицейские сперва не хотели его пускать, показав бумагу, согласно которой ему запрещен въезд в страну на 1 год. Однако после вмешательства адвокатов артисту все же позволили находиться во Франции.