Участники праворадикального православного движения «Сорок сороков» сорвали сеанс гипнотизера Анатолия Кашпировского, который недавно возобновил такие встречи. Кадры с места событий опубликовал Shot.

Согласно телеграм-каналу, православные активисты ворвались в зал, когда Кашпировский пытался ввести зрителей в транс. Фундаменталисты начали публично обвинять Кашпировского в мошенничестве, а затем стали громко читать молитву, чтоб «остановить бесовщину». «Не будет этих сборищ! Мы закроем это все! Сейчас другая Россия!», — кричал один из них.

На защиту «целителя» встали множество его единомышленников, присутствовавших на сеансе. Они требовали от фундаменталистов покинуть зал и даже вступали с ними в потасовки, но о пострадавших не сообщается. Сам «маг и экстрасенс» попросил не выпускать представителей «Сорока сороков» до приезда полиции.

Директор Кашпировского сказал «Газете.Ru», что собирается подать заявление в полицию. Он назвал православных активистов «фанатиками» и «сборищем бандитов». «Ни один человек не ушел, наоборот, все были возмущены их хамской выходкой. Я не знаю, что это за общественники, больше было похоже на сборище бандитов».

Представитель гипнотизера отметил, что во время инцидента на место вызвали полицию, но участники «Сорока сороков» скрылись до приезда сотрудников.