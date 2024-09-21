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Православные активисты сорвали сеанс Кашпировского — читали молитву, чтобы «остановить бесовщину»

Сегодня в 19:00
Фото: Anatoly Kashpirovskiy/YouTube

Участники праворадикального православного движения «Сорок сороков» сорвали сеанс гипнотизера Анатолия Кашпировского, который недавно возобновил такие встречи. Кадры с места событий опубликовал Shot.

Согласно телеграм-каналу, православные активисты ворвались в зал, когда Кашпировский пытался ввести зрителей в транс. Фундаменталисты начали публично обвинять Кашпировского в мошенничестве, а затем стали громко читать молитву, чтоб «остановить бесовщину». «Не будет этих сборищ! Мы закроем это все! Сейчас другая Россия!», — кричал один из них.

На защиту «целителя» встали множество его единомышленников, присутствовавших на сеансе. Они требовали от фундаменталистов покинуть зал и даже вступали с ними в потасовки, но о пострадавших не сообщается. Сам «маг и экстрасенс» попросил не выпускать представителей «Сорока сороков» до приезда полиции.

Директор Кашпировского сказал «Газете.Ru», что собирается подать заявление в полицию. Он назвал православных активистов «фанатиками» и «сборищем бандитов». «Ни один человек не ушел, наоборот, все были возмущены их хамской выходкой. Я не знаю, что это за общественники, больше было похоже на сборище бандитов».

Представитель гипнотизера отметил, что во время инцидента на место вызвали полицию, но участники «Сорока сороков» скрылись до приезда сотрудников.

Анатолий Кашпировский прославился благодаря программе «Сеансы здоровья врача-психотерапевта», которая начала выходить в эфир в 1989 году. В ней он якобы удаленно лечил телезрителей и «заряжал» воду, которую нужно было заранее поставить у экрана. Пик популярности Кашпировского пришелся на 1990-е, а после его слава быстро угасла. Были сообщения, что его сеансы массового гипноза свели с ума сотни или даже тысячи человек. В 2010-м Кашпировский завел ютуб-канал, на котором иногда проводит «целительные» сеансы онлайн.

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