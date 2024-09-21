В Мытищах живодер привязал к машине двух собак и протащил их по асфальту

Житель подмосковных Мытищ привязал двух собак к своему ВАЗ-2104 и протащил их по асфальту. Видео произошедшего опубликовали местные телеграм-каналы, в том числе «Москва с огоньком».
Инцидент произошел в микрорайоне Дружба. По данным «Москвы с огоньком», очевидцы пытались остановить живодера, но не получилось. На кадрах видно, что собаки уже обессилены и лежат, не сопротивляясь. Остались ли они живы, неизвестно.
Официальная представительница МВД Ирина Волк сказала, что личность водителя установлена. Им оказался 50-летний местный житель, он задержан.
Возбуждено уголовное дело по статье 245 (жестокое обращение с животными). Она предполагает сроки до пяти лет лишения свободы.
Mash со ссылкой на местных жителей пишет, что владелец авто устраивает драки и орет по ночам. Соседи неоднократно жаловались на него в полицию, но это ни к чему не привело, утверждает телеграм-канал.