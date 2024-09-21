В РПЦ призвали не водить школьников в Дарвиновский музей

«По музею дарвинизма опасаюсь я, что те, кто ведет этот музей, они имеют свою позицию, свою повестку дня и будут влиять на детей соответствующим образом. А вот Музей палеонтологии, например, гораздо интереснее. Показать им развитие эволюции, показать разные варианты. Каким образом из носорога вылез кто‑нибудь другой. Мы живем в свободной стране, зачем закрывать. Но стоило подумать, что водить туда регулярные экскурсии при условии, что этот музей, это направление мысли, находится на строго безбожной позиции, было бы неразумно и непродуктивно. Если речь идет о детях, то их индокринировать в насильственном порядке к безбожию нельзя», — цитирует его слова радио «Говорит Москва».