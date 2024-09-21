В РПЦ призвали не водить школьников в Дарвиновский музей

В Дарвиновский музей не стоит водить школьников, поскольку он находится на «строго безбожной позиции», а насильственно «индокринировать детей к безбожию нельзя». Так считает глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий.
«По музею дарвинизма опасаюсь я, что те, кто ведет этот музей, они имеют свою позицию, свою повестку дня и будут влиять на детей соответствующим образом. А вот Музей палеонтологии, например, гораздо интереснее. Показать им развитие эволюции, показать разные варианты. Каким образом из носорога вылез кто‑нибудь другой. Мы живем в свободной стране, зачем закрывать. Но стоило подумать, что водить туда регулярные экскурсии при условии, что этот музей, это направление мысли, находится на строго безбожной позиции, было бы неразумно и непродуктивно. Если речь идет о детях, то их индокринировать в насильственном порядке к безбожию нельзя», — цитирует его слова радио «Говорит Москва».
Священнослужитель также заявил, что теория естественного отбора «не подтверждена естественными науками», поскольку «никто не наблюдал происхождение видов». Он призвал «привести школьные учебники в соответствие с тем состоянием науки, которое действительно подтверждается научным знанием, а не идеологией».
Есть множество научных доказательств естественного отбора. Один из самых известных привел сам Дарвин, изучив вьюрков на Галапагосских островах. У этих птиц на разных островах различные формы клювов, адаптированные к пище в конкретной местности. Это показывает, как естественный отбор привел к образованию нескольких видов на основе экологической специфики. Еще девять примеров работы естественного отбора описаны в книге «Приспособиться и выжить!» американского биолога Шона Кэрролла. «Афиша» пересказывала несколько впечатляющих фрагментов из нее.
19 сентября помощник Михаила Мишустина и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев предложили исключить теорию Дарвина из школьных учебников. Чиновник заявил, что она ложная и противоречит религиозному воспитанию. «Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей», — сказал он.
Глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи Федор Лукьянов поддержал Хучиева, заявив, что теория Дарвина вводит детей в заблуждение. Замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предложил оставить теорию в школьном курсе, но преподавать ее наравне с религиозными представлениями о происхождении человека.