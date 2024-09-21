ABC: Израиль 15 лет готовил взрыв пейджеров в Ливане

Израиль планировал операцию по подрыву пейджеров в Ливане в течение 15 лет. Об этом источники в американской разведке рассказали ABC News.
Информацию об организации атаки Израилем также подтвердили 12 источников The New York Times в департаменте обороны и разведке.
По информации ливанского министерства здравоохранения, в результате массового взрыва устройств погибли 37 человек, а ранения получили 2931. ABC отмечает, что ЦРУ не решались использовать подобную тактику из‑за высокого риска для гражданских.
По информации изданий, гаджеты были закуплены через подставную компанию в Венгрии BAC Consulting — посредника между покупателями устройств из «Хезболлы» и тайваньским производителем пейджинговых систем Gold Apollo. Это была не единственная фирма, организованная израильтянами.
Для клиентов BAC поставляла нормальные пейджеры, а в партиях для ливанской группировки разведчики меняли батарейки на начиненные взрывчаткой PETN (пентаэритриттетранитратом) до 20 грамм, добавляют собеседники NYT. Небольшие поставки начались в 2022 году, но вскоре «Хезболла» стала закупать устройства тысячами из‑за опасений взлома смартфонов израильскими спецслужбами.
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