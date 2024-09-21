В Екатеринбурге выставка современного искусства в заброшенном здании закрылась после визита полиции

Обновлено сегодня в 15:49

Силовики не разгоняли выставку, организаторы закрыли ее сами. Об этом изданию It’s My City заявили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Там сказали, что в охранники складских помещений пожаловались в полицию на скопление людей рядом с охраняемыми объектами. Прибывшие на место сотрудники предупредили организаторов о недопустимости нарушения закона, но выставку закрывать никто не требовал, утверждают в УМВД.