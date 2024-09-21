В Екатеринбурге выставка современного искусства в заброшенном здании закрылась после визита полиции

Выставка современного искусства «Заброшка Энтропия», которая планировалась в заброшенных ангарах в Екатеринбурге, отменяется. Об этом говорится в телеграм-канале мероприятия.
«Дорогие друзья, приносим свои извинения! Программа отменяется, уже ничего нет!», — сказано там.
Как отмечает It’s My City, на выставку нагрянула полиция. Сначала люди в штатском выгнали посетителей из помещений, заявляя, что выставка не согласована, затем в здание вошли полицейские, говорится в телеграм-канале издания.
Андерграундная выставка «Заброшка Энтропия» должна была продлиться один день, а вход на нее был свободным. В ангарах за главным управлением железной дороги организаторы разместили живопись, фотографию, инсталляции и стрит-арт. В экспозицию вошли работы более 60 художников.
Планировались также перформансы и импровизации на несвойственных инструментах, а после выставки — рейв с приглашенными диджеями.
Организаторы так объясняли, почему выбрали темой выставки энтропию: «Работа в заброшенных пространствах, несущих в себе отпечаток прошлого, неизбежно сопряжена с энтропией. Ведь любое творчество вносит изменения в изначальное состояние вещей, демонстрируя нам дуальность мира».
«Энтропия» должна была стать уже третьей выставкой от проекта Zabroshka. Две предыдущие проходили в заброшенных складах рядом с Северным автовокзалом. Организаторы предполагали, что больше не смогут проводить там мероприятие из‑за слухов о скором сносе. 16 сентября на складе случился пожар.