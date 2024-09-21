Из окрестностей Тихорецка эвакуировали 1200 человек после «детонации взрывоопасных предметов»

Из Тихорецкого района Краснодарского края эвакуировали 1200 человек. Утром в субботу там упал дрон, и началась детонация. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Минувшей ночью в районе подавили два летательных аппарата. Из‑за падения обломков одного из них на месте возник пожар, возгорание перекинулось на «взрывоопасные предметы». Из ближайшего поселка были эвакуированы 1200 человек, пострадавших нет.

Глава региона отметил, что большая часть вывезенных жителей района остановились у друзей и родственников. 150 человек перевезли в четыре пункта временного размещения в Тихорецке и Выселковском районе, им предоставили горячее питание. Кондратьев отметил, что для размещения жителей готовы еще несколько ПВР.