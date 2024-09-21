YouTube начал показывать рекламу во время паузы в видео

YouTube стал показывать рекламу пользователям, когда они ставили видео на паузу. Введение новой практики подтвердил в разговоре с The Verge представитель видеохостинга.

«С момента, когда мы запустили функцию рекламы во время пауз, мы увидели одновременно сильную реакцию от рекламодателей и зрителей», — отметил менеджер компании по коммуникациям.

На появление баннеров во время остановки роликов американские пользователи обратили внимание на прошлой неделе. Баннеры стали появляться справа от видео в приложениях для умных телевизоров и в горизонтальном положении на смартфонах. В вертикальном положении объявление перекрывает нижнюю часть экрана, где находится раздел рекомендаций и комментариев.

1 / 3 © u/megaoscar9000 / Reddit 2 / 3 © u/Pale_Baker3255 / Reddit 3 / 3 © u/Jeter_3000 / Reddit

Испытания функции проводили еще с мая 2023 года. По словам главы подразделения бизнеса YouTube Филиппа Шиндлера в апреле этого года, идея оказалась очень привлекательной для рекламодателей и принесла компании большую выручку.