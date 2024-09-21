В телеграм-канале МЧС Петербурга появилась GIF с поцелуем двух мужчин. Это объяснили взломом

«Уважаемая аудитория нашего ТГ-канала. Обращаем внимание, что сегодня был взломан телефон одного из администраторов канала Елены К. В настоящий момент все технические неполадки устранены», — заявили администраторы.

GIF с поцелуем двух мужчин появилась в телеграм-канале МЧС Петербурга 20 сентября в 11.54, а через шесть минут ее удалили, свидетельствует TGStat. По данным сервиса, публикация всего за шесть минут собрала 80 репостов в публичные каналы — это в разы больше, чем любой другой пост на канале МЧС.