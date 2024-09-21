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В Красноярском крае ребенок умер после того, как скорая отказалась ехать на вызов

Сегодня в 13:45
Фото: Фотобанк Moscow-Live/Flickr

Мальчик из города Артемовск Красноярского края умер после того, как скорая отказалась приехать к нему на вызов. Об этом сообщает Ngs24.ru со ссылкой на Следственный комитет.

7 сентября десятилетий Артем пошел кататься на велосипеде. Он упал, сильно ударившись животом об руль. Как отмечает «Взгляд Инфо», мальчик мог только скулить от боли.

Родители позвонили в скорую и рассказали о симптомах — гематома на животе, рвота и сильная головная боль. Но сотрудники местной скорой посоветовали лишь дать обезболивающее, а на вызов ехать отказались.

На следующий день родители вновь вызвали скорую — на этот раз бригада прибыла, и довольно быстра, поскольку была недалеко. «Взгляд Инфо» уточняет, что обычно неотложка едет из административного центра Курагино до Артемовска около 2 часов.

Мальчика доставили в больницу, где после осмотра хирургом выяснилось, что у него разрывы внутренних органов и серьезная потеря крови. Ребенка срочно доставили санавиацией в краевую больницу в Красноярске и прооперировали. Однако утром 21 сентября Артем умер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Она предполагает до трех лет лишения свободы.

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