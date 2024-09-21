«Иногда я пишу списки людей, которых хочу убить»: Элла Пернелл мстит в трейлере «Душки»

Американский телеканал Starz показал трейлер британского триллера «Душка». Комедийный сериал со звездой «Фоллаута» Эллой Пернелл начнет выходить в эфире с 10 октября.

Актриса появится в образе Рианнон Льюис — посредственной девушки на скучной работе. Ее успехи игнорируют на работе, ее парень не хочет серьезных отношений, а отец тяжело болен. Единственной отдушиной для нее становится список потенциальных жертв — в него попадают бывшая одноклассница-задира, грубый коллега из офиса, ленивая продавщица из магазина.

В один из дней девушка окончательно выходит из себя и совершает первое убийство, после чего в ее жизни происходят кардинальные перемены, а на след выходит полиция.

Кроме Пернелл в ролике можно заметить Джереми Свифта из «Теда Лассо») и Дастина Демри-Бернса из «Медленных лошадей». Также тут появятся Кэлам Линч («Дюнкерк»), Лиа Харви («Основание») и Дино Келли («Острые козырьки»).

Среди авторов проекта есть продюсеры «Медленных лошадей» и «Трепета Сердца», а также сценаристки «Убивая Еву» и «Сексуального просвещения».