Анонс закрытия comedy Club оказался шуткой

ТНТ не закроет Comedy Club, новость о закрытии оказалась шуткой креативного продюсера шоу Гарика Харламова. Это стало ясно с первых минут юбилейного выпуска шоу.

20 сентября в телеэфире Харламов сказал, что комедийный проект закрывается: «Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам по-настоящему важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается».