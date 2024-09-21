Анонс закрытия comedy Club оказался шуткой

ТНТ не закроет Comedy Club, новость о закрытии оказалась шуткой креативного продюсера шоу Гарика Харламова. Это стало ясно с первых минут юбилейного выпуска шоу.
20 сентября в телеэфире Харламов сказал, что комедийный проект закрывается: «Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам по-настоящему важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается».
«Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club», — добавил стоявший с ним на сцене Павел Воля.Так ведущие открыли шоу, посвященное двадцатилетию телепередачи.
Обещание закрыть телепроект выглядело неоднозначно: Гарик Харламов лишь недавно стал его креативным продюсером, а телеканал объявлял, что в этот день стартует 20-й сезон
В августе Харламов обещал «достаточно глобальные» перемены в шоу, о его предложениях по составу комиков, сцене и музыкальному оформлению говорила и директорка канала Тина Канделаки.
Впрочем, юбилейный выпуск прошел в знакомом виде: начался с монолога Воли об истории Comedy Club, продолжился общением Харламова и Воли с залом, а также включал в себя выступления трио Зураба Матуа, Андрея Аверина и Дмитрия Сорокина, Демиса Карибидиса, Алексея Шальнова, Азамата Мусагалиева, Антона Иванова и других комиков, появлявшихся в прошлых сезонах.