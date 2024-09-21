Более 30 женщин обвинили покойного миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда в сексуализированном насилии

37 женщин обвинили в сексуализированном насилии покойного египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, бывшего владельца лондонского универмага Harrods. Об этом сообщил один из адвокатов потерпевших Дин Армстронг.

Юристы намерены привлечь к ответственности руководство Harrods, которое, по их мнению, знало о насилии со стороны бизнесмена, но допускало его. Защитники пострадавших говорят, что Аль-Файеда обвиняют женщины «со всего мира», в частности, сотрудницы парижского отеля Ritz, которым он владел.

Адвокат Армстронг назвал дело предпринимателя самым ужасным за свою практику. По его словам, оно объединило худшие элементы других громких скандалов — британского ведущего детской программы на Би-би-си Джимми Сэвила, потому что в компании знали о насилии, Джеффри Эпштейна, поскольку в обоих случаях работала система для заманивания женщин и девочек, и Харви Вайнштейна, так как насильник злоупотреблял своим положением.

19 ноября Би-би-си сообщила, что пять сотрудниц универмага Harrods стали жертвами изнасилования со стороны Аль-Файеда, а более 20 женщин обвинили его в сексуализированном насилии.

Несколько работниц рассказали, что их приглашали в дом бизнесмена, если они поздно заканчивали смену, под предлогом заботы об их безопасности. Им выделяли комнату на ночь, после чего к ним заходил Аль-Файед. Сексуализированные домогательства и изнасилования происходили в лондонской квартире бизнесмена, в офисах Harrods, на его вилле в пригороде Парижа, а также в принадлежащем ему отеле Ritz, утверждает Би-би-си.

Бывший главный тренер женской команды «Фулхэма» Гауте Хаугенес рассказал, что в команде принимались дополнительные меры предосторожности для защиты футболисток от Аль-Файеда, который ранее владел клубом. По словам Хаугенеса, сотрудники команды знали, что миллиардеру «нравились молодые блондинки», и футболисткам не разрешали оставаться наедине с ним.