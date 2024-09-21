СК не нашел состава преступления в действиях Владислава Бакальчука и отпустил его без обвинений

Сегодня / 12:36
Более 30 женщин обвинили покойного миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда в сексуализированном насилии
Сегодня / 13:45
В Красноярском крае ребенок умер после того, как скорая отказалась ехать на вызов
Сегодня / 13:20
«Иногда я пишу списки людей, которых хочу убить»: Элла Пернелл мстит в трейлере «Душки»
Сегодня / 09:43
«Сука как Миа Бойка, только стройная»: OG Buda задел певицу строчкой и довел ее до слез
Сегодня / 08:50
В Ингушетии несколько тысяч человек встретили самолет с телами охранников из офиса Wildberries
Сегодня / 03:36
Аарон Экхарт из «Падения Олимпа» сыграет наемника в триллере «Скорпион»
Сегодня / 02:53
Стриминговый сервис Max закрыл сериал «Милые обманщицы: Первородный грех»
Сегодня / 02:12
Джонни Депп получит награду за достижения всей жизни на Римском кинофестивале
Сегодня / 01:21
Лорен Грэм из «Девочек Гилмор» появилась в трейлере «Лучшего рождественского представления на свете»
Сегодня / 00:18
Ридли Скотт хочет снять фильм «Гладиатор-3»
Вчера / 23:26
«Он взял меня силой»: школьница из Казахстана рассказала, как попала в сексуализированное рабство
Вчера / 22:59
Российские космонавты побили рекорд по продолжительности миссии на МКС
Вчера / 22:58
В Австралии пингвиненок за девять месяцев дорос до 22 килограммов — и стал любимцем публики
Вчера / 22:48
Словакия резко увеличит налог на книги, потому что их покупают обеспеченные люди
Вчера / 22:03
Звезда «Короны» Джош О’Коннор снимется в фильме «The Mastermind» Келли Рейхардт
Вчера / 21:55
Мальчику из Великобритании отказали в выдаче загранпаспорта из‑за имени Скайуокер
Вчера / 20:53
Сабрина Карпентер выпустит рождественский спешел «A Nonsence Christmas» на Netflix
Вчера / 20:50
Трамп выступил против антисемитизма и сказал, что в его поражении найдется «большая заслуга» евреев
Вчера / 19:54
Футболист Лионель Месси создал продакшен-компанию и займется выпуском семейного контента
Вчера / 19:45
Правительство РФ составило список стран с «деструктивными установками»
Вчера / 19:34
На Думской в Петербурге откроют музей СВО
Вчера / 18:27
Провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из‑за замедления YouTube
Вчера / 18:09
Балерина Светлана Захарова возглавила Московскую государственную академию хореографии
Вчера / 17:56
Пассажирке вместе с ланчем в коробке попалась мышь. Самолет экстренно ушел на посадку
Вчера / 17:56
Ученые расшифровали загадочные звуки, записанные у Марианской впадины 10 лет назад
Вчера / 17:28
В РПЦ поддержали идею исключить теорию Дарвина из школьной программы
Вчера / 16:58
Москвич потратил 300 тысяч рублей, чтобы попасть на концерт Тейлор Свифт
Вчера / 16:57
Православные активисты хотели сорвать окончание сезона у нудистов в Подмосковье, но не успели
Вчера / 16:57
Зак Снайдер подтвердил работу над сериалом по мотивам «300 спартанцев»
Вчера / 15:59
В Okko появился раздел «Моменты» с короткими фрагментами фильмов и сериалов
Вчера / 15:48
Опрос: после переезда в новостройки россияне жалуются на ухудшение самочувствия
Вчера / 15:47
В Москве летом поженилось рекордное число пар
Вчера / 14:00
Еще один китайский зоопарк признался, что раскрашивал собак в панд
Вчера / 13:52
В Москве мужчина сломал девушке челюсть за отказ познакомиться
Вчера / 13:16
Концерты Shaman в Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили

СК не нашел состава преступления в действиях Владислава Бакальчука и отпустил его без обвинений

Сегодня в 11:49
Кадр: Forbes

Следственный комитет не стал ходатайствовать об аресте Владислава Бакальчука и отпустил его домой после конфликта со стрельбой в офисе Wildberries. Об этом его адвокаты рассказали «Коммерсанту».

Изначально сотрудники московского следственного управления предъявили сооснователю маркетплейса обвинения сразу по четырем статьям уголовного кодекса: об убийстве (ч. 2 ст. 105), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и здоровье сотрудника правоохранительных органов (ст. 317), а также самоуправстве (ст. 330).

Однако, когда дело передали в центральный аппарат ведомства, следователи не нашли состава преступления в его действиях. Как так получилось, адвокаты не смогли ответить журналистам и посоветовали обратиться в СК.

Источники «Коммерсанта» полагают, что «вопрос по Бакальчуку еще до конца не закрыт, оперативно-следственные мероприятия в его отношении продолжаются».

Поздно вечером Бакальчук опубликовал видео из дома в своем телеграм-канале. «Я дома и со мной все в порядке. Я буду и дальше бороться за свою семью и наш семейный бизнес. Правда и закон на нашей стороне», — сказал он в кружке.

В большом заявлении Бакльчук выразил сожаление по поводу кровавой трагедии, а также назвал потасовку «подлым и неожиданным нападением» и «вооруженной провокацией».

«Я и моя команда стали жертвами циничной провокации и нападения со стороны неизвестных вооруженных лиц в офисе моей компании Wildberries. Мы приехали в офис с мирными намерениями для урегулирования вопросов, касающихся выплат сотрудникам и подрядчикам ВБ-Девелопмент, аудита так называемого слияния и для ознакомления с необходимыми документами», — рассказал он о ситуации.

Кофаундер компании обратился и к бывшей супруге: «Татьяна, ты реально не знала о готовящейся на меня вооруженной провокации? Или братья Мирзояны, с которыми ты связалась и просто подарила им 35% долей в нашей компании Wildberries, тебе не посчитали нужным сообщить о том, что готовят покушение на меня? Кто нанял этих вооруженных людей и что они делали в нашем офисе?»

«Ты наверняка знаешь, что у компании сейчас очень много проблем, но вместо того, чтобы решать их, ты прячешься или бегаешь по интервью, в то время, когда нашу компанию просто разворовывают твои новые „партнеры“ братья Мирзоян под покровительством Бекхана Барахоева и Сулеймана Керимова», — указал Бакальчук.

Конфликт со стрельбой в офисе Wildberries произошел в минувшую среду. Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук с охраной попытался проникнуть в офис компании. Судя по видео, это привело к потасовке со службой безопасности бизнес-центра.

В результате погибли два сотрудника охраны Wildberries, еще семь человек были ранены.

Стычки также произошли у другого офиса маркетплейса в бизнес-центре «Искра-парк», а затем в приемном отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда привезли пострадавших в разборках.

Под арест были отправлены 30 человек, слушания по мере пресечения прошли в закрытом режиме. За решеткой оказался заместитель командира взвода ОМОН «Ахмат-1», а также чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, кикбоксингу и тхэквондо Умар Чичаев.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами