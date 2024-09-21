СК не нашел состава преступления в действиях Владислава Бакальчука и отпустил его без обвинений

Следственный комитет не стал ходатайствовать об аресте Владислава Бакальчука и отпустил его домой после конфликта со стрельбой в офисе Wildberries. Об этом его адвокаты рассказали «Коммерсанту».

Изначально сотрудники московского следственного управления предъявили сооснователю маркетплейса обвинения сразу по четырем статьям уголовного кодекса: об убийстве (ч. 2 ст. 105), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и здоровье сотрудника правоохранительных органов (ст. 317), а также самоуправстве (ст. 330).

Однако, когда дело передали в центральный аппарат ведомства, следователи не нашли состава преступления в его действиях. Как так получилось, адвокаты не смогли ответить журналистам и посоветовали обратиться в СК.

Источники «Коммерсанта» полагают, что «вопрос по Бакальчуку еще до конца не закрыт, оперативно-следственные мероприятия в его отношении продолжаются».

Поздно вечером Бакальчук опубликовал видео из дома в своем телеграм-канале. «Я дома и со мной все в порядке. Я буду и дальше бороться за свою семью и наш семейный бизнес. Правда и закон на нашей стороне», — сказал он в кружке.

В большом заявлении Бакльчук выразил сожаление по поводу кровавой трагедии, а также назвал потасовку «подлым и неожиданным нападением» и «вооруженной провокацией».

«Я и моя команда стали жертвами циничной провокации и нападения со стороны неизвестных вооруженных лиц в офисе моей компании Wildberries. Мы приехали в офис с мирными намерениями для урегулирования вопросов, касающихся выплат сотрудникам и подрядчикам ВБ-Девелопмент, аудита так называемого слияния и для ознакомления с необходимыми документами», — рассказал он о ситуации.

Кофаундер компании обратился и к бывшей супруге: «Татьяна, ты реально не знала о готовящейся на меня вооруженной провокации? Или братья Мирзояны, с которыми ты связалась и просто подарила им 35% долей в нашей компании Wildberries, тебе не посчитали нужным сообщить о том, что готовят покушение на меня? Кто нанял этих вооруженных людей и что они делали в нашем офисе?»

«Ты наверняка знаешь, что у компании сейчас очень много проблем, но вместо того, чтобы решать их, ты прячешься или бегаешь по интервью, в то время, когда нашу компанию просто разворовывают твои новые „партнеры“ братья Мирзоян под покровительством Бекхана Барахоева и Сулеймана Керимова», — указал Бакальчук.

Конфликт со стрельбой в офисе Wildberries произошел в минувшую среду. Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук с охраной попытался проникнуть в офис компании. Судя по видео, это привело к потасовке со службой безопасности бизнес-центра.

В результате погибли два сотрудника охраны Wildberries, еще семь человек были ранены.

Стычки также произошли у другого офиса маркетплейса в бизнес-центре «Искра-парк», а затем в приемном отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда привезли пострадавших в разборках.