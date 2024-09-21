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«Сука как Миа Бойка, только стройная»: OG Buda задел певицу строчкой и довел ее до слез

Сегодня в 09:43
Фото: из соцсетей OG Buda и Мии Бойки

Мию Бойку сильно расстроила строчка про нее из нового трека OG Buda. Видо с плачущей артисткой появились с сторис ее инстаграма*.

Оскорбительная для девушки строчка прозвучала в куплете OG Buda в песне «Чемпионы». Там он читает: «Сука выглядит как Миа Бойка, только она стройная».

Бойка ответила видео, в котором выразила недоумение по поводу дисса и вспомнила, что страдала от расстройства пищевого поведения из‑за неприятных комментариев своего бывшего продюсера.

«Много лет меня мой бывший продюсер [T-Killah] жёстко принижал за мой лишний вес, после чего я просто перестала жрать от слова „совсем“. Я похудела на 15 киллограмов. И когда просто на всю страну меня называют жирной, и просто, я не знаю», — посетовала артистка.

Ей непонятно, за что OG Buda написал про нее такую строчку: «Типа, когда вы бифуете между собой, рэперами, ну, это либо постанова, либо, как бы, ну, это ваши дела. Ну, блин, когда столько рэперов накинулись на одну девочку. И почему вы считаете, что это нормально? Я такого не понимаю отношения, я вас не знаю, я не разрешала себя оскорблять».

Певица подчеркнула, что работает с психологом и пытается исправить восприятие своего тела. По ее словам, проблемы с самооценкой сказываются и на отношениях с командой: «Я выношу мозги всем стилистам, отказываясь надевать красивые юбки и платья. <…> Операторы снимают меня только с определенных ракурсов, потому что в остальных я кажусь себе толстой».

Кроме того, из‑за РПП у девушки развился гастрит. Она отметила, что очень ценит мнение мужчин о себе и негативные комментарии от них, особенно популярных, задевают ее сильнее других.

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Мия Бойка попадает в скандалы весь сентябрь. На концерте в День знаний певица осудила маленькую фанатку за увлечение и сказала ей: «Ты же человек, ты же красивая девочка. Зачем тебе быть кошкой?» Поклонников возмутило поведение артистки, они посчитали, что слова могли травмировать девочку. Мать поклонницы позже потребовала извинений и написала на Бойку заявление в полицию. Ее коллега Егор Крид поддержал девочку, как и пользователи тиктока.

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OG Buda в этом году ярче всего отметился публичным конфликтом с Obladaet. Рэперы обменялись диссами, после чего Obladaet напал на коллегу у входа в отель в Петербурге.

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