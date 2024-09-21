В Ингушетии несколько тысяч человек встретили самолет с телами охранников из офиса Wildberries

В Ингушетии многотысячная толпа встретила самолет с телами погибших охранников офиса Wildberries Адама Алмазова и Ислама Эльмурзиева. Об этом пишет РИА «Ингушетия».

Борт прибыл в аэропорт Магаса в ночь с 20 на 21 сентября. Он привез в город тела 41-летнего Адама Алмазова и 28-летнего Исламбека Эльмурзиева.

Алмазов родился в селе Кантышево, был известен как бывший охранник замминистра обороны и президента республики Юнус-Бека Евкурова. Источник «Известий» называл его действующим сотрудником полиции и заместителем командира батальона ОМОН «Ахмат-1».

Эльмурзиев родом из Новосибирска, имел звание мастера спорта по вольной борьбе и занимался ММА. В 2013 году республиканский телеканал снял о нем сюжет и рассказал, как парень спас двух тонущих друзей и получил награду МЧС.

Конфликт со стрельбой в офисе Wildberries произошел в минувшую среду. Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук с охраной попытался проникнуть в офис компании. Судя по видео, это привело к потасовке со службой безопасности бизнес-центра.

В результате погибли два сотрудника охраны Wildberries, еще семеро человек были ранены.

Стычки также произошли у другого офиса маркетплейса в бизнес-центре «Искра-парк», а затем в приемном отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда привезли пострадавших в разборках.

Бакальчуку предъявлены обвинения по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Самоуправство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия». При этом после допроса он был отпущен домой.