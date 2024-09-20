Отряд маньяков в тизере третьего сезона «Метода»

«Кинопоиск» показал тизер третьего сезона сериала «Метод». Дата его премьеры не уточняется.

В ролике показали отряд маньяков, который набрал Родион Меглин, чтобы искать себе подобных.

«Чтобы никто из членов группы не сорвался, они всегда работают в паре и приглядывают друг за другом. Но система разваливается, когда к группе присоединяется Лера — девушка, которая не способна сдерживать своих внутренних демонов», — гласит синопсис.

К роли Родиона Меглина вернулся Константин Хабенский. К касту также присоединилась Анна Савранская («Лед-3»), которая сыграет Леру. Паулина Андреева не появится в третьем сезоне сериала «Метод». Актриса играла стажерку и выпускницу юрфака Есению.

Еще в третьем сезоне снимаются Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин, Егор Кенжаметов, Игорь Черневич, Денис Бургазлиев, Снежана Самохина, Анна Банщикова и другие.