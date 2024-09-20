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Отряд маньяков в тизере третьего сезона «Метода»

Сегодня в 08:46
Фото: Продюсерский центр Среда

«Кинопоиск» показал тизер третьего сезона сериала «Метод». Дата его премьеры не уточняется.

В ролике показали отряд маньяков, который набрал Родион Меглин, чтобы искать себе подобных.

«Чтобы никто из членов группы не сорвался, они всегда работают в паре и приглядывают друг за другом. Но система разваливается, когда к группе присоединяется Лера — девушка, которая не способна сдерживать своих внутренних демонов», — гласит синопсис.

К роли Родиона Меглина вернулся Константин Хабенский. К касту также присоединилась Анна Савранская («Лед-3»), которая сыграет Леру. Паулина Андреева не появится в третьем сезоне сериала «Метод». Актриса играла стажерку и выпускницу юрфака Есению.

Еще в третьем сезоне снимаются Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин, Егор Кенжаметов, Игорь Черневич, Денис Бургазлиев, Снежана Самохина, Анна Банщикова и другие.

«Метод-3» выйдет на «Кинопоиске» в 2025 году — через десять лет после премьеры первого сезона. Над продолжением шоу поработает творческая команда, придумавшая и создавшая первый сезон. В ее составе — режиссер Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский.

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