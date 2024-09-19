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Мать Честера Беннингтона призналась, что чувствует себя преданной участниками Linkin Park

Сегодня в 02:24
Фото: Brian Ach / Getty Images

Сьюзан Юбэнкс, мать ушедшего из жизни в 2017 году фронтмена рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона, призналась, что чувствует себя преданной участниками коллектива. Об этом написал Rolling Stone.

Юбэнкс заявила, что музыканты обещали уведомить ее, если задумают вернуться к творчеству. Однако не сообщили женщине о возвращении на сцену с новой солисткой Эмили Армстронг.

По словам Юбэнкс, она неоднократно в последние годы встречалась с вокалистом Майком Шинодой и гитаристом Джо Ханом, но ни один из них не поделился с ней планами. Поэтому новость о воссоединении Linkin Park стала для нее шоком.

«Они не дали мне знать, хотя, вероятно, знали, что я буду не очень счастлива. Я очень расстроена из‑за этого. Я чувствую, что они изо всех сил стараются стереть прошлое», — подчеркнула Юбэнкс.

Мама Беннингтона отметила, что ей причиняет боль то, что песни ее сына теперь поет другая артистка. «Не знаю, как это воспринимают фанаты, но я знаю, как это воспринимаю я», — прокомментировала она.

Юбэнкс добавила, что не видела Шиноду около двух лет, а Хана — четыре или пять лет. Тем не менее, музыканты предупредили ее, когда собрались выпустить несколько новых песен с участием Беннингтона.

Как рассказала Юбэнкс, Шинода сообщил о релизе бывшей жене Беннингтона Саманте, а та уже связалась с ней. Сама Саманта не подтвердила эту информацию: она утверждает, что не разговаривала с Шинодой с момента развода с Беннингтоном в 2005 году. «Горе и грусть портят память», — сказала она.

Юбэнкс призналась, что ожидала, что Linkin Park вернутся, но предполагала, что солистом будет Шинода. «Это Честер научил Майка петь», — добавила она. «Я бы не возражала против этого», — подчеркнула женщина.

Мать Беннингтона вспомнила, что однажды ее сын поссорился с Шинодой, когда тот заявил на репетиции, что, если Честер покинет коллектив, его заменят девушкой. «Честер был ошеломлен и обижен», — отметила Юбэнкс.

«Факт в том, что теперь они это сделали. И, конечно, все это сразу же всплыло у меня в голове. <…> Я не согласна с тем, чтобы кто‑то заменил его и пытался делать то, что делал он. Не думаю, что в мире есть кто‑то с таким же голосом», — заявила она.

Linkin Park объявили о возвращении в начале сентября и представили новую вокалистку, ранее выступавшую с группой Dead Sara. Сын Честера Беннингтона раскритиковал приглашение Эмили Армстронг. После наследнику Беннингтона поступили угрозы.

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