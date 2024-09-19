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Уилл Смит спродюсирует байопик о Куин Латифе — звезде «Прорваться в НБА» и «Власти страха»

Сегодня в 01:34
Фото: Jose Perez/Bauer-Griffin/Getty Images

Американский актер Уилл Смит, известный по фильмам «В погоне за счастьем» и «Люди в черном», выступит продюсером байопика о своей коллеге — актрисе и рэп-диве Куин Латифе. Об этом сообщил Deadline.

Звезда лент «Прорваться в НБА», «Лак для волос» и «Власти страха» сама также станет сопродюсером проекта. Латифа будет работать вместе с Шакимом Компиром, Смитом, Мигелем Мелендесом, Джесси Коллинсом, Дионной Хармон и Чарли Маком.

Разработкой картины займутся Flavor Unit Entertainment, Westbrook Studios и Jesse Collins Entertainment. Последняя компания ранее выпустила «Историю New Edition» и «Историю Бобби Брауна».

Фильм профинансирует HarbourView Equity Parnters. Он станет первым из серии байопиков о культовых хип-хоп-артистов.

«Нет лучшей истории для начала, чем история Куин Латифы, бесспорной легенды, которая развлекала и вдохновляла нас на протяжении стольких лет», — прокомментировал Смит.

Куин Латифа родилась в Ньюарке в 1970 году. Сразу после школы она начала свою музыкальную карьеру в качестве битбоксера в группе Ladies Fresh. В 1989 году артистка записала свой дебютный сольный альбом. В 1995 году Латифа получила «Грэмми» за песню «U.N.I.T.Y».

К тому моменту она уже активно снималась в кино. Латифа сыграла в фильмах «Тропическая лихорадка», «Домашняя вечеринка 2», «Авторитет» и ситкому «Одноместный номер». Позднее актриса появилась в лентах «Вызов», «На всю катушку», «Власть страха», «Чикаго», «Дом вверх дном» и других.

За роль в телепроекте «Жизнеобеспечение» Латифа получила премию «Золотой глобус» и была номинирована на «Эмми». В 2002 году артистка также удостоилась номинации на «Оскар» за работу в «Чикаго».

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