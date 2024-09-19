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Дейзи Ридли справляется с материнством и ревнует мужа в трейлере «Тайны в ее глазах»

Сегодня в 00:27
Кадр: Werewolf Films

На ютуб-канале Shout! Studios опубликовали новый трейлер триллера «Тайна в ее глазах» («Magpie»), главную роль в котором исполнила звезда франшизы «Звездные войны» Дейзи Ридли.

Актриса сыграла женщину по имени Аннетт, которая бросила работу и переехала с детьми в пригород ради того, чтобы ее супруг-писатель Бен мог спокойно работать. Пока героиня занимается домашними хлопотами, муж часто надолго уезжает.

Аннетт остается подолгу наедине с самой собой, испытывает тревогу и усталость. Однажды ее дочь начинает сниматься в фильме, и тогда Бен отправляется вместе с ней на съемки, где знакомится с актрисой Алисией.

Анетт начинает подозревать супруга в неверности и теряет покой. Как заявляет синопсис фильма, секреты пары грозятся выйти на поверхность и разрушать всех, кто в них замешан.

Трейлер демонстрирует нарастающее напряжение, в которое погружается дом Аннетт и Бена. «Что ты натворила?» — спрашивает в ужасе писатель свою жену.

Ответ на этот вопрос станет известен 25 октября, когда фильм выйдет в кинопрокат. В России картину можно будет посмотреть с 27 февраля 2025 года.

Автором ленты выступил режиссер-дебютант Сэм Йейтс. Сценарий написал Том Бейтман. В актерский состав вошли Шазад Латиф, Матильда Анна Ингрид Луц, Алистер Петри и Пиппа Беннетт-Уорнер.

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