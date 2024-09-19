Дунай вышел из берегов и затопил центр Будапешта

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Река Дунай, протекающая через город Будапешт, вышла из берегов на фоне проливных дождей и паводка и затопила центр венгерской столицы. Об этом сообщил Index.

Вода разлилась по набережным и заблокировала автомагистрали. Ряд паромов перестали работать, а часть дорог была закрыта из‑за наводнения. Местных жителей предупредили о возможных отключениях газоснабжения и электричества.

Уровень воды в Дунае при этом продолжает расти. По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, к субботе уровень воды в Будапеште достигнет 846 сантиметров, сейчас он составляет 732 сантиметра.