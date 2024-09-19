«Кинопоиск» показал трейлер новой адаптации «Преступления и наказания»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил трейлер очередной экранизации классического романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Премьера состоится 26 октября.

В предстоящем фильме сюжет произведения будет развиваться в современных реалиях. «Студент Родион Раскольников изнурен безденежьем, безработицей и мыслями о бессмысленности своего существования. Но в его сознании зреет план», — говорится в описании к ролику.

Главные роли исполнили Иван Янковский, Юлия Снигирь, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алена Михайлова и другие. Режиссером выступил Владимир Мирзоев, работавший над сериалами «Топи» и «Внутри убийцы».