«Кинопоиск» показал трейлер новой адаптации «Преступления и наказания»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил трейлер очередной экранизации классического романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Премьера состоится 26 октября.
В предстоящем фильме сюжет произведения будет развиваться в современных реалиях. «Студент Родион Раскольников изнурен безденежьем, безработицей и мыслями о бессмысленности своего существования. Но в его сознании зреет план», — говорится в описании к ролику.
Главные роли исполнили Иван Янковский, Юлия Снигирь, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алена Михайлова и другие. Режиссером выступил Владимир Мирзоев, работавший над сериалами «Топи» и «Внутри убийцы».
Проект анонсировали на презентации сезона 2024/2025 «Кинопоиска». Также представители сервиса рассказали о работе над третьими сезонами сериалов «Метод» и «Триггер», фильмами «Этерна», «Красная Поляна» и «Прометей», а также экранизацией популярной игры Atomic Heart.