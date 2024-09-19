«Кинопоиск» анонсировал экранизацию Atomic Heart

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» выпустит экранизацию компьютерной игры Atomic Heart, вышедшей в 2023 году. Об этом компания рассказала в рамках презентации грядущих проектов.

Сценарий проекта напишет Роман Кантор, автор «Мастера и Маргариты» и «Эпидемии». Съемки киноадаптации начнутся в 2025 году. В основу шоу ляжет не только игра, но и книга «Предприятие 3826».

«Действие будет связано непосредственно с игрой и ее героями, но какие‑то элементы получат неожиданное для фанатов игры развитие и проработку. Мы увидим события с разных точек зрения, иногда меняющих наше понимание происходящего», — сказал Кантор.