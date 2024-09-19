В Германии обнаружили неизвестное произведение Моцарта

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В одной из библиотек Германии обнаружено ранее неизвестное музыкальное произведение Вольфганга Амадея Моцарта, передает The Guardian.

Работа датируется серединой или концом 1760-х годов, то есть была написана композитором еще в подростковом возрасте. Она состоит из семи миниатюрных частей для струнного трио продолжительностью около 12 минут.

Исследователи обнаружили произведение в городской музыкальной библиотеке во время составления последнего издания каталога «Köchel» — самого масштабного архива музыкальных произведений Моцарта.

По словам исследователей, обнаруженная рукопись была написана не самим Моцартом, а, предположительно, является копией, сделанной примерно в 1780 году. Пьесу исполнило струнное трио на презентации нового каталога «Köchel» в австрийском городе Зальцбург. Немецкая премьера состоится в Лейпцигской опере.