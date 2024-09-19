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В Египте сотрудники аэропорта заставили девочку-подростка показать грудь, чтобы доказать свой пол

Сегодня в 20:20
Фото: Blake Guidry/Unsplash

В аэропорту египетского города Хургада 15-летнюю девочку-подростка Кейтлин Дислей из Великобритании заставили показать грудь, чтобы доказать свой пол. Об этом написал National World.

Кейтлин путешествовала со своей подругой Оливией и ее родителями. Девочка планировала провести отпуск на море. Однако паспорт Дислей вызвал сомнения у сотрудников паспортного контроля.

На фото в документах у Кейтлин были длинные волосы, но незадолго до поездки она сменила прическу. Короткая стрижка придала ей более мальчишеский облик, и пограничники усомнились, что перед ними действительно владелица паспорта.

Чтобы убедиться, что Дислей та, за кого она себя выдает, ее попросили доказать отсутствие мужских половых признаков. Девочку вынудили приподнять бюстгальтер. Эту процедуру Кейтлин назвала травмирующей и унизительной.

Кейтлин поделилась, что изначально она без проблем прошла паспортный контроль. Но во время ожидания багажа к ней подошли двое мужчин. Они заявили, что им требуется проверить кое‑что, и пригласили девочку в отдельную комнату.

Сопровождавшие подростка взрослые не позволили мужчинам самостоятельно проверять пол Дислей и потребовали, чтобы процедуру проводила медсестра. Сотрудники аэропорта хотели увидеть не только грудь, но и гениталии девочки, но мать Оливии не разрешила им этого сделать.

По мнению родителей Кейтлин, поведение пограничников было недопустимым. Они намерены подать жалобу на сотрудников аэропорта и не позволить, чтобы через подобное проходили другие дети. «Это был ужасный опыт для Кейтлин», — заявил отец девочки Том Дислей.

Мужчина рассказал, что дочери удалось отвлечься от неприятного инцидента во время каникул, но по возвращении домой «это ударило по ней еще сильнее». Кейтлин начала бояться путешествовать из страха столкнуться с новыми унижениями. Впрочем, возвращение девочки домой в Манчестер прошло без проблем.

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