На комика Дмитрия Гаврилова завели дело о дискредитации армии

На стендап-комика Дмитрия Гаврилова завели административное дело о дискредитации Российской армии. О поступлении дела в Нижегородский районный суд рассказало РИА «Новости».

По данным картотеки, дело по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ в отношении Гаврилова поступило в суд 18 сентября. Гаврилову грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей. Дата судебного заседания еще не назначена.

Гаврилова арестовали в Нижнем Новгороде 9 сентября. Комика оставили в СИЗО на 13 суток по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Как отмечает РИА, 8 сентября должен был выступить на нижегородской концертной площадке DKRT, но за несколько часов до представления концерт был отменен.