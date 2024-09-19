Одежда российских брендов может подорожать на 22% к концу года

Российские бренды одежды могут поднять цены на свои товары на 22% до конца 2024 года. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на компанию Fashion Factory School, опросившую 150 отечественных производителей одежды.

Причиной резкого подорожания может стать увеличение стоимости сырья и других затрат производителей.

Из опроса следует, что с января себестоимость тканей выросла в среднем на 21% год к году, молний, пуговиц и прочей фурнитуры — на 19%, а дополнительных материалов — на 20%. Также на фоне роста зарплат персонала стоимость пошива увеличилась на 18%.

Основательница бренда Venusmars Екатерина Теплухина рассказала изданию, что на осеннюю коллекцию уже заложено 20%-ное повышение цен. «Шерсть, кашемир и другие натуральные материалы максимально выросли в цене. Обусловлено это в основном курсами валют и ростом логистических затрат», — объяснила она.

О росте цен из‑за курса валют говорит и гендиректор «Тотти» Ирина Полыковская. Кроме того, по ее словам, значительный вклад в рост цен на готовую продукцию вносит подорожавшая логистика.

Гендиректор Gloria Jeans Максим Басов отмечает, что себестоимость одежды растет во всем мире в связи с долларовой инфляцией в основных странах-производителях: Китае, Вьетнаме и Бангладеш.