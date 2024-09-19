Сериал «Индустрия» продлили на четвертый сезон

HBO продлил сериал «Индустрия» на четвертый сезон за две недели до финала третьего. Об этом сообщает Variety.

«На протяжении трех сезонов „Индустрия“ непрерывно исследует амбиции и классовую принадлежность, укрепляя свои позиции в качестве главной драмы HBO», — сказала исполнительный вице-президент HBO Programming Франческа Орси.

По данным HBO, третий сезон сериала собирает в среднем 1,6 млн зрителей за эпизод на всех платформах, что почти на 40% больше, чем во втором сезоне, а зрительская аудитория за последние пять недель вошла в пятерку лучших показателей за всю историю сериала.

Сериал рассказывает о выпускниках экономических школ и институтов, которые стремятся покорить финансовую индустрию Лондона. Став сотрудниками офиса банка Pierpoint & Co, они начинают погружаться в жестокий корпоративный мир.