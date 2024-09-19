Против главреда «Новой газеты Европа»* возбудили дело о руководстве нежелательной организацией

Против журналиста Кирилла Мартынова*, известного как главред «Новой газеты Европа»** и бывший заместитель главреда «Новой газеты», возбудили уголовное дело об организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщил ТАСС.

В СМИ отметили, что Мартынов* связан сразу с тремя нежелательными организациями — изданием «Новая газета Европа»**, проектом «Свободный университет»** и Международным центром имени Вудро Вильсона**.

Какая именно деятельность привела к уголовному преследованию, не уточняется. Ранее на Мартынова* пожаловался в Следственный комитет депутат Госдумы Андрей Луговой, добавили в ТАСС.

«Новая газета Европа»** попала в реестр нежелательных организаций в июне 2023 года. Газета, как отметили в Генпрокуратуре, создает «тенденциозные информационные материалы в ущерб интересам РФ».

В марте того же года нежелательным признали «Свободный университет»**. Мартынов* предположил в соцсетях, что поводом для возбуждения дела против него стала деятельность этой организации.

«Думаю, что уголовное дело скорее связано со Свободным университетом. Летом на него был донос депутата Лугового, а недавно моего друга Елену Лукьянову объявили иноагентом и оштрафовали за лекцию на нашем YouTube», — написал он.