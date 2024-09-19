«Некрасиво поступил»: Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск отключил его Сybertruck

Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск удаленно отключил подаренный главе Чечни Сybertruck.

«Некрасиво поступил. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?» — сказал Кадыров.

17 августа Кадыров опубликовал видео с Cybertruck, в багажнике которого установлен пулемет. После этого он поблагодарил Илона Маска за подарок и пригласил его в Грозный.

«Приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», — написал Кадыров.