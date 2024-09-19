Пол Джаматти и Рашида Джонс сыграют в новом сезоне «Черного зеркала»

В новой части шоу снимутся Аквафина («Безумно богатые азиаты»), Питер Капальди («Доктор Кто»), Пол Джаматти («Оставленные»), Рашида Джонс («Парки и зоны отдыха»). Седьмой сезон будет состоять из шести эпизодов и выйдет в 2025 году.