Пол Джаматти и Рашида Джонс сыграют в новом сезоне «Черного зеркала»

Netflix представил актерский состав седьмого сезона «Черного зеркала». Загадочный тизер продолжения научно-фантастической антологии появился в официальном аккаунте сериала в X.
В новой части шоу снимутся Аквафина («Безумно богатые азиаты»), Питер Капальди («Доктор Кто»), Пол Джаматти («Оставленные»), Рашида Джонс («Парки и зоны отдыха»). Седьмой сезон будет состоять из шести эпизодов и выйдет в 2025 году.
Также на экране появятся Эмма Коррин («Корона»), Пэтси Ферран («Зог»), Льюис Гриббен («Вздрюченные»), Оси Ихиле («Миссия невыполнима: Племя изгоев»), Сиена Келли («Темпл»), Рози МакьЮэн («Грустная Джин»), Крис О’Дауд («Компьютерщики»), Исса Рэй («Барби»), Пол Дж. Рэймонд («Вонка»), Трейси Эллис Росс («Подруги») и Харриет Уолтер («Тед Лассо»).
«Черное зеркало» продлили на седьмой сезон в ноябре прошлого года. Шестой сезон хитового сериала Чарли Брукера вышел на Netflix в июне 2023 года после четырехлетнего перерыва. За первые четыре дня после премьеры он набрал 11,3 млн просмотров.