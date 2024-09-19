Анна Делви снялась в шоу «Танцы со звездами», несмотря на домашний арест

Уроженка России Анна Делви (Сорокина), чья криминальная история легла в основу сериала «Изобретая Анну», появилась в американском телешоу «Танцы со звездами», несмотря на домашний арест. Об этом написал Page Six.

Делви приняла участие в съемках и станцевала на них вместе с танцовщиком Эзрой Соса. Во время выступления на ноге бывшей мошенницы был электронный браслет, с помощью которого полиция следит за местоположением осужденной.

Устройство задекорировали специально для шоу — на него надели чехол со стразами в цвет платья Делви. Его для девушки разработали костюмеры «Танцев со звездами».

Соса признался, что смастерил себе другой браслет, чтобы поддержать Делви. Он показал его в тиктоке. По словам танцовщика, он не надел аксессуар на выступление по просьбе создателей телешоу.

Анна Делви находится под домашним арестом с 2022 года, но это не мешает ей жить насыщенной жизнью. Чтобы участвовать в «Танцах со звездами», девушка получила специальное разрешение от властей покидать ее дом в Нью-Йорке и ездить в Лос-Анджелес на репетиции и съемки.

Ранее Делви провела показ в рамках Недели моды в Нью-Йорке, а до этого выпустила песню. Также заключенная работала над подкастами и продавала копии своих рисунков на выставке.

Анна Сорокина переехала в Нью-Йорк в 2013 году и придумала вымышленную личность — Анну Делви. Под этим именем она представлялась богатой наследницей из Германии и вела в США роскошную жизнь за счет кредитов и денег от состоятельных друзей, которых она нашла в высшем обществе Нью-Йорка.

В 2017 году ее арестовали по обвинению в мошенничестве и неоплате услуг, а через два года суд присяжных признал ее виновной по восьми пунктам обвинения. После этого девушку отправили в тюрьму, где она находилась до февраля 2021 года, когда ей удалось добиться досрочного освобождения.

Спустя месяц Сорокина была задержана иммиграционной полицией и вновь помещена в тюрьму — на этот раз из‑за проблем с американской визой. В октябре 2022-го ей удалось перевестись под домашний арест, заплатив залог в 10 тыс. долларов. Тогда же Делви дала интервью Ксении Собчак.