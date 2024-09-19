Юрий Колокольников и Никита Кукушкин* сыграют в новом фильме Даррена Аронофски

Российские актеры Юрий Колокольников и Никита Кукушкин снимаются в новой картине Даррена Аронофски «Пойман на краже». На это обратил внимание телеграм-канал «Федор, Бонд и Чук».

Его автор прочитал в телеграм-канале Григория Добрыгина, что тот «записал пробы в проект к Даррену Аронофски», но взяли Кукушкина. «Федор, Бонд и Чук» посмотрел страничку «Пойман на краже» в IMDb и выяснил, что кроме Кукушкина там снимается и Колокольников.