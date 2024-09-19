Юрий Колокольников и Никита Кукушкин* сыграют в новом фильме Даррена Аронофски

Российские актеры Юрий Колокольников и Никита Кукушкин снимаются в новой картине Даррена Аронофски «Пойман на краже». На это обратил внимание телеграм-канал «Федор, Бонд и Чук».
Его автор прочитал в телеграм-канале Григория Добрыгина, что тот «записал пробы в проект к Даррену Аронофски», но взяли Кукушкина. «Федор, Бонд и Чук» посмотрел страничку «Пойман на краже» в IMDb и выяснил, что кроме Кукушкина там снимается и Колокольников.
Представители Колокольникова подтвердили «Кинопоиску», что актер снимается в проекте. Кукушкин пока свое участие в съемках не комментировал.
Новая работа Аронофски основана на романе американского писателя Чарли Хьюстона, вышедшем в 2004 году. Действие разворачивается в Нью-Йорке 1990-х, а в центре сюжета — бейсболист Хэнк Томпсон, который по стечению обстоятельств оказывается погружен в преступный мир города.
Главные роли в проекте исполнят Зои Кравиц, Остин Батлер, Лив Шрайбер, Реджина Кинг, Мэтт Смит и рэпер Бэд Банни. Среди прошлых работ Аронофски — «Реквием по мечте», «Боец», «Черный лебедь» и «Кит», отмеченный на Венецианском кинофестивале.
* Никита Кукушкин внесен Минюстом в реестр иноагентов.