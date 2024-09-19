В Дагестане задержали двух женщин, которые отправляли девушек в бордели стран Ближнего Востока

В Махачкале задержали двух дагестанок, которые пытались организовать продажу девушек в бордели Королевства Бахрейн. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Дагестан.
С марта по июнь 2022 года 44-летняя жительница Новолакского района договорилась с 27-летней подельницей из Буйнакского района о совместной продаже девушек из России в Бахрейн для занятия проституцией.
Как отмечают в полиции, подозреваемые уже признали вину. Материалы передали в республиканское следственное управление СК России.