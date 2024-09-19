Школьное обучение в Швеции увеличили на один год

С 2028 года дети в Швеции начнут учиться на год раньше. Таким образом, школьное обучение вместо девяти лет займет десять, сообщает The Guardian.

Власти Швеции намерены объявить подготовительный год первым классом, дошколят — первоклассниками. Министр образования Швеции Йохан Персон объяснил, что «школа должна вернуться к основам» и что детей нужно как можно раньше учить чтению, письму и математике.

Критики реформы отметили исследования, которые подчеркивают важность игровой формы для развития детей. Будущих школьников следует поощрять за их любопытство, творчество, контролируемые открытия и успехи в развивающих играх. Лидеры профсоюзов опасаются, что этот шаг может оставить без работы многих дошкольных учителей.

«Загоняя шестилетних детей в более формализованную школьную среду, мы рискуем потерять основные игровые методы, которые, как было показано, способствуют развитию детей. Это не просто педагогическое предпочтение: исследования подтверждают, что игра является основой раннего обучения и развития критических навыков, таких как язык и решение проблем», — заявила профессор университета Седертерна Кристиан Эйдевальд.