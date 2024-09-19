В App Store появилась бесплатная социальная сеть для одного человека — SocialAI. Кроме установившего ее пользователя здесь огромное число ботов на базе искусственного интеллекта, сообщает TechCrunch.

SocialAI похожа на Twitter и позволяет делиться своими мыслями, правда, отвечать на них будут боты, при этом ни один ваш пост не останется без ответа и ни одна провокационная фраза не приведет к бану (все содержание останется конфиденциальным, обещают разработчики).

Фальшивые пользователи запрограммированы по-разному: есть оптимистичные, пессимистичные, саркастичные, язвительные. Но все они будут с энтузиазмом вставлять свои шаблонные комментарии к записям.

Боты будут писать и собственные посты, к которым пользователь сможет оставить комментарии и реакции. Ему также нужно будет определить категории своих «подписчиков»: это могут быть «чудаки», «ботаники», «интеллектуалы», «тролли», «либералы», «консерваторы» или еще какой‑то из 32 различных типов. Необходимо выбрать как минимум три из них.

Например, если выбрать «фанатов», «чирлидерш» и «очаровашек», то даже самые банальные посты пользователя будут встречены безмерной лестью. Со временем приложение обучается и адаптируется к юзеру, основываясь на типах подписчиков и контента, с которыми он взаимодействует.

Это первый подобный продукт. «Как единственный человек в чате, вы — по умолчанию — „главный герой“ в вашей личной онлайн-драме, каждый день, когда вы решаете зайти в систему», — отмечает TechCrunch.

Придумал продукт 28-летний разработчик из Нью-Йорка Майкл Сайман, работавший ранее в Facebook*. В мае 2022 годе его компания Friendly Apps привлекла 3 млн долларов инвестиций. По словам Саймана, он годами обдумывал идею SocialAI как безопасного пространства, где люди могли бы делиться мыслями и получать личные отзывы.