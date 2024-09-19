За год у российских блогеров доход снизился в два раза

Средний доход российских блогеров за последние 12 месяцев снизился в два раза. Падение может быть связано с изменениями рекламных стратегий бизнеса, рассказали «Коммерсанту» в сервисе по работе с фрилансерами Solar Staff.

Согласно данным платформы о зарегистрированных пользователях, доходы самозанятых блогеров сократились на 43% (в месяц они зарабатывают около 22 тыс. р.), ИП — на 57% (93,6 тыс. р.), а у физлиц остались примерно на том же уровне (17 тыс. р.).

Эксперты Solar Staff считают, что падение может быть связано с изменениями рекламных стратегий бизнеса: вместо рекламных кампаний инвестиции уходят в контекстную рекламу и собственный контент-маркетинг. Разницу в доходах ИП и физлиц они объяснили тем, что статус ИП «позволяет сотрудничать с крупными брендами и агентствами на более гибких условиях».

На данный момент наблюдается тенденция к рекламным кампаниям, нацеленным на измеримый результат: покупку или регистрацию, отметили Solar Staff. Не могли не повлиять на заработок блокировки популярных платформ.