Сирша Ронан ищет своего сына в трейлере «Блица» Стива МакКуина

Стриминговый сервис Apple+ представил трейлер исторической драмы «Блиц» Стива МакКуина — создателя фильмов «Вдовы» и «12 лет рабства».
Действие картины происходит во время бомбардировок Лондона нацистской Германией во время Второй мировой войны. В центре сюжета — девушка Рита, которая ищет своего девятилетнего сына Джорджа в городе, объятом хаосом.
Главную роль исполнила номинантка «Оскара» Сирша Ронан, известная по фильмам «Леди Бёрд» и «Маленькие женщины». Также в актерский состав вошли Харрис Дикинсон, Эрин Келлиман, Стивен Грэм, Кэти Берк, Пол Уэллер, Ли Гилл и Бенджамин Клементин.
Мировая премьера «Блица» состоится 9 октября на открытии лондонского кинофестиваля BFI. 1 ноября лента появится в кинотеатрах, а 22 ноября — на Apple TV+.