На фестивале «Маяк» в Геленджике покажут «Анору»

Фестиваль актуального российского кино «Маяк 2024», который пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября, поделился с «Афишей Daily» программой. Она будет включать две конкурсные и внеконкурсную секции.

Смотр откроет картина Шона Бейкера «Анора» с Майки Мэдисон, Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым. Ее премьера состоялась в Каннах, где лента взяла главный приз — «Золотую пальмовую ветвь».

В конкурс полнометражных фильмов вошли девять работ российских режиссеров:

«Агния» Павлы Стратулат

«Белый пароход» Инги Шепелевой

«Вечная зима» Николая Ларионова

«Джекпот» Александра Ханта

«Кинопленка № 8» Ильи Хотиненко

«Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева

«На этой земле» Ренаты Джало

«Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой

«Пепел и Доломит» Томы Селивановой

В конкурсе короткометражек семь участников:

«6.21» Сергея Рамза

«Возвращение» Светы Владимировой

«Гимн чуме» режиссерского коллектива «Атака51»

«Клок» Лианы Сукиасян

«Спасение» Никиты Добрынина

«Хребет» Кристины Пановой

«Эфир» Николая Суходолова

Вне конкурса, помимо «Аноры», покажут драму Бакура Бакурадзе «Снег в моем дворе» — о двух друзьях детства Гиви и Леване, один из которых живет в Москве, а второй — в Тбилиси.