На фестивале «Маяк» в Геленджике покажут «Анору»

Фестиваль актуального российского кино «Маяк 2024», который пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября, поделился с «Афишей Daily» программой. Она будет включать две конкурсные и внеконкурсную секции.
Смотр откроет картина Шона Бейкера «Анора» с Майки Мэдисон, Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым. Ее премьера состоялась в Каннах, где лента взяла главный приз — «Золотую пальмовую ветвь».
В конкурс полнометражных фильмов вошли девять работ российских режиссеров:
- «Агния» Павлы Стратулат
- «Белый пароход» Инги Шепелевой
- «Вечная зима» Николая Ларионова
- «Джекпот» Александра Ханта
- «Кинопленка № 8» Ильи Хотиненко
- «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева
- «На этой земле» Ренаты Джало
- «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой
- «Пепел и Доломит» Томы Селивановой
В конкурсе короткометражек семь участников:
- «6.21» Сергея Рамза
- «Возвращение» Светы Владимировой
- «Гимн чуме» режиссерского коллектива «Атака51»
- «Клок» Лианы Сукиасян
- «Спасение» Никиты Добрынина
- «Хребет» Кристины Пановой
- «Эфир» Николая Суходолова
Вне конкурса, помимо «Аноры», покажут драму Бакура Бакурадзе «Снег в моем дворе» — о двух друзьях детства Гиви и Леване, один из которых живет в Москве, а второй — в Тбилиси.
«Программа второй редакции фестиваля „Маяк“ — своеобразный каталог актуального российского кино в диапазоне от медитаций на тему „русской жизни“ до мета-кино о кино. Само собой получилось так, что основной ее массив сформировали первые работы уже сложившихся кинематографических авторов. Если это и дебюты, то выполненные очень уверенной, крепкой рукой», — отметил программный директор фестиваля Стас Тыркин.