В Таиланде женщина выжила после двух часов удушения питоном

Жительнице провинции Самут-Пракан, расположенной к югу от Бангкока, удалось выжить после двух часов удушения 20-килограммовым питоном, сообщил The Guardian.

По словам 64-летней Аром Арунродж, около 20.30 она мыла посуду, когда вдруг почувствовала, что что‑то укусило ее за ногу. «Я посмотрела, и это оказалась змея», — рассказала она в интервью тайским СМИ.

Женщина пыталась бороться со змеей и звала на помощь, но ее никто не услышал. В какой‑то момент она схватила питона за голову в надежде, что тот отпустит ее, но он лишь продолжил душить ее. Спустя полтора часа ее наконец услышал сосед и вызвал спасателей.

Сержант-майор полиции Анусорн Вонгмали Анусорн рассказал, что выбил дверь Аром и услышал слабый голос, доносившийся изнутри. «Вероятно, ее долго душили, потому что кожа была бледной», — отметил он.

«Это был большой питон. Я увидел след от укуса на ее ноге, но знал, что он может быть и в других местах», — сказал полицейский, добавив, что пытался прогнать четырехметровую змею, которая обвилась вокруг талии женщины.