Помощник Мишустина предложил запретить в школах теорию Дарвина

Помощник главы правительства РФ Михаила Мишустина и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев предложил министру просвещения России Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников. Об этом сообщил РБК.
Бывший мэр Грозного назвал теорию ошибочной и отметил, что она «идет вразрез с религией».
«Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?» — заявил Хучиев.
По результатам февральского опроса ВЦИОМ, за исключение теории Дарвина из школьного курса выступили 30% россиян. Это стало максимальным показателем за всю историю наблюдений.
Чарльз Дарвин заложил основы современной эволюционной теории. В 1859 году он выдвинул гипотезу, что главный фактор эволюции — это естественный отбор. В 1871 году английский натуралист пришел к выводу, что человек произошел от обезьян. Дарвин обосновал это наличием большого количества очень схожих характеристик у людей и приматов.