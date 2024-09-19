PayPal начнет взимать с россиян комиссию за неактивные счета

С 7 октября международная платежная система PayPal начнет взимать с российских пользователей комиссию за неактивные счета. Об этом сообщил РБК, получивший рассылку от сервиса.

Комиссия вводится за «продление обслуживания и поддержания» личного или корпоративного счета, если на нем есть деньги в любой валюте. Она взимается раз в год со счетов, которые не были активны последние 12 месяцев. Неактивным считается счет, в который клиент не входил или не использовал для вывода средств.

В обновленных тарифах PayPal указано, что комиссия составит 3500 рублей, или ее эквивалент в другой валюте, или же весь остаток на счете, если при списании в рублях он был меньше этой суммы.