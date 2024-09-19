PayPal начнет взимать с россиян комиссию за неактивные счета

Сегодня / 13:52
«Comedy Club» закрывается после 19 лет в эфире. Шоу будет перезапущено в новом формате
Сегодня / 15:42
На фестивале «Маяк» в Геленджике покажут «Анору»
Сегодня / 15:24
Помощник Мишустина предложил запретить в школах теорию Дарвина
Сегодня / 13:50
Гвен Стефани анонсировала первый сольный альбом за семь лет
Сегодня / 13:11
РБК: Владислав Бакальчук задержан
Сегодня / 13:00
Джоан Роулинг начала писать футуристический роман
Сегодня / 12:55
«Не знаю, что особенного в американцах»: режиссер оригинала «Не говори никому» раскритиковал ремейк
Сегодня / 12:25
Вышел финальный трейлер второго «Джокера»
Сегодня / 12:00
«Яндекс Плюс» позволит оплачивать товары частями и открывать накопительный счет с повышенной ставкой
Сегодня / 11:50
YouTube добавил кнопку «Хайп» для блогеров с менее 500 тыс. подписчиков
Сегодня / 11:03
Нелегальным мигрантам в РФ запретят оформлять детей в школы, управлять авто, пользоваться банками
Сегодня / 10:55
Минпросвещения предложило убрать гольф и чирлидинг из уроков физкультуры
Сегодня / 10:07
В Австралии разработали электронную повязку для людей с СДВГ — она стимулирует префронтальную кору
Сегодня / 09:59
Кремль снова начал выкладывать ролики на ютуб
Сегодня / 08:59
Бориса Надеждина могут признать банкротом. Он задолжал 77 млн рублей
Сегодня / 03:07
Звезда «Полуночной мессы» Рахул Кохли вновь снимется в хорроре — антологии «Deepest, Darkest»
Сегодня / 02:40
Эрик Робертс принес публичные извинения Джулии Робертс в мемуарах
Сегодня / 01:33
Документальный фильм «Билли Айлиш: Слегка размытый мир» изначально длился 27 часов
Сегодня / 00:35
«Страсти Христовы» Мела Гибсона получат сиквел. Съемки начнутся в 2025 году
Вчера / 23:29
Элайджа Вуд приезжает к дочери в Новую Зеландию в трейлере «Фантастического приключения»
Вчера / 23:09
В США восьмилетняя девочка угнала мамину машину, проехала 20 км и купила по пути фраппучино
Вчера / 22:35
Создатели «Американской истории преступлений» выпустят «Американскую историю любви» о чете Кеннеди
Вчера / 21:53
«Яндекс» запустил сервис такси в ОАЭ
Вчера / 21:25
У Большого Московского цирка появится новое здание — в десятки раз больше старого
Вчера / 20:29
Гимнастка Джордан Чайлз оспорит результаты Олимпиады с помощью сериала Netflix
Вчера / 19:59
«Назвать это возвращением вряд ли можно»: на Первом канале покажут документалку Познера о Турции
Вчера / 19:08
На территории «Олимпийского» откроют водный комплекс с 15 бассейнами
Вчера / 18:10
Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид анонсировал сольный проект
Вчера / 17:42
В Ливане новая волна взрывов гаджетов участников «Хезболлы». Пострадавших более сотни, есть погибшие
Обновлено вчера в 17:19
Владислав Бакальчук с охраной попробовал проникнуть в офис Wildberries. Два человека были застрелены
Вчера / 17:00
В Москве мальчик с особенностями развития попал из школы в больницу со следами побоев
Вчера / 16:53
Употребление ягод, чая и красного вина почти втрое снижает риск развития деменции
Вчера / 16:50
Гэри Олдман считает, что фильмам о Гарри Поттере не хватает Сириуса Блэка, и хочет сыграть Дамблдора
Вчера / 16:25
Гильермо дель Торо: «Могут ли ИИ-картинки заставить плакать? Да ни хрена»
Вчера / 15:56
Создатели «Тишины на съемочной площадке» готовят документальный сериал о крахе карьеры Шона Комбса

PayPal начнет взимать с россиян комиссию за неактивные счета

Сегодня в 14:47
Фото: Farhat Altaf/Unsplash

С 7 октября международная платежная система PayPal начнет взимать с российских пользователей комиссию за неактивные счета. Об этом сообщил РБК, получивший рассылку от сервиса.

Комиссия вводится за «продление обслуживания и поддержания» личного или корпоративного счета, если на нем есть деньги в любой валюте. Она взимается раз в год со счетов, которые не были активны последние 12 месяцев. Неактивным считается счет, в который клиент не входил или не использовал для вывода средств.

В обновленных тарифах PayPal указано, что комиссия составит 3500 рублей, или ее эквивалент в другой валюте, или же весь остаток на счете, если при списании в рублях он был меньше этой суммы.

В марте 2022 года PayPal приостановила работу в РФ, а следом объявила о блокировке счетов россиян. В настоящее время сервис не открывает новых личных или корпоративных счетов для российских пользователей, указано на сайте.

Расскажите друзьям
Теги:
PayPal
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами