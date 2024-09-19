«Comedy Club» закрывается после 19 лет в эфире. Шоу будет перезапущено в новом формате

В августе Харламов говорил, что перемены в шоу будут «достаточно глобальными»: «Мы сейчас попытаемся взять все хорошее, что было вначале, и не растерять все хорошее, что набралось по пути. Потому что последние семь лет мы существовали на большой сцене в формате телевизионного шоу. Сейчас мы хотим вернуться к формату клуба».