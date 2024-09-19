«Comedy Club» закрывается после 19 лет в эфире. Шоу будет перезапущено в новом формате

«Газпром-медиа» объявил о закрытии «Comedy Club». Выпуск, который новый креативный директор программы Гарик Харламов назвал последним, выйдет в эфир 20 сентября, в 21.00.
Ранее ТНТ объявлял, что в этот день стартует 20-й сезон шоу, которое будет идти в обновленном формате. Изменения затронут состав резидентов, сцену, музыкальное оформление и юмор.
Провожать старый формат «Comedy Club» будут Харламов, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Дмитрий Дибров, Юлия Меньшова и генпродюсер шоу Артур Джанибекян.
В августе Харламов говорил, что перемены в шоу будут «достаточно глобальными»: «Мы сейчас попытаемся взять все хорошее, что было вначале, и не растерять все хорошее, что набралось по пути. Потому что последние семь лет мы существовали на большой сцене в формате телевизионного шоу. Сейчас мы хотим вернуться к формату клуба».
3 сентября директор телеканала ТНТ Тина Канделаки также намекала о перезапуске проекта. «Мы всем каналом, всей командой подумали, оценили ситуацию, и я могу сказать только одно: „Прощай, ‚Comedy‘“».