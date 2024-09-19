«Не знаю, что особенного в американцах»: режиссер оригинала «Не говори никому» раскритиковал ремейк

Датский режиссер Кристиан Тафдруп, снявший оригинал «Не говори никому», раскритиковал американский ремейк с Джеймсом МакЭвоем из‑за сильных изменений. Новодел его не впечатлил, а концовка откровенно разочаровала, поделился он с изданием DK.

«Я не знаю, что такого особенного в американцах, но их воспитывают в духе героической истории, где добро должно побеждать зло, и [американская] версия фильма именно это и культивирует», — сказал Тафдруп.

Постановщику показалось, что опасности в ремейке чувствуется меньше, чем в оригинале. По его мнению, у американского режиссера Джеймса Уоткинса получилась «дико развлекательная, эффектная, хорошо сыгранная версия» драмы.

«Когда я вчера посмотрел фильм, я понял, что они [авторы ремейка] никогда не добьются успеха с фильмом, где персонажей забивают камнями до смерти, как в нашем фильме. Эти люди [персонажи] должны бороться за свою семью и побеждать плохих парней. Это что‑то вроде хеппи-энда, и это так глубоко укоренилось в их культуре, что Америка должна суметь со всем справиться», — считает Тафдруп.

Датчанин обратил внимание на реакции зрителей — тех, что смотрели оригинал и ремейк. Если в первом случае «люди покидали зал с чувством травмы», то во втором они «хлопали, смеялись и кричали», будто пришли на рок-концерт.