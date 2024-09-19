РБК: Владислав Бакальчук задержан

Владислава Бакальчука задержали, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к СК и правоохранительным органам.

Представитель Бакальчука сказал, что ему предъявлены обвинения по уголовным статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Самоуправство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Бакальчука задержали после перестрелки, которая произошла накануне, 18 сентября, рядом с офисом Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы. В результате стрельбы погибли два человека, ранены еще семь.

Бакальчук пытался вместе с охраной проникнуть в офис Wildberries. По словам бизнесмена, он с командой «приехали на переговоры по остановке строительства складов», но на них «попытались совершить нападение».

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук сказала, что о переговорах никто не договаривался, а действия своего супруга назвала попыткой рейдерского захвата. Представитель WB отметил, что в ответ на попытку незаконного проникновения «правоохранительными органами предприняты необходимые меры».

Mash писал, что среди пострадавших от стрельбы — чемпион Европы и мира по тхэквондо Умар Чичаев, а также мастер спорта России по панкратиону и по всестилевому карате Абубакар Местоев.

В тот же день был атакован другой офис Wildberries, расположенный в бизнес-центре «Искра-парк» у станции метро «Динамо». В WB заявили, что туда пришли 30–40 человек «в спортивно-военной форме», некоторые были в масках, они сломали дверь и напали на охранника.