РБК: Владислав Бакальчук задержан

Владислава Бакальчука задержали, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к СК и правоохранительным органам.
Представитель Бакальчука сказал, что ему предъявлены обвинения по уголовным статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Самоуправство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Бакальчука задержали после перестрелки, которая произошла накануне, 18 сентября, рядом с офисом Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы. В результате стрельбы погибли два человека, ранены еще семь.
Бакальчук пытался вместе с охраной проникнуть в офис Wildberries. По словам бизнесмена, он с командой «приехали на переговоры по остановке строительства складов», но на них «попытались совершить нападение».
Глава Wildberries Татьяна Бакальчук сказала, что о переговорах никто не договаривался, а действия своего супруга назвала попыткой рейдерского захвата. Представитель WB отметил, что в ответ на попытку незаконного проникновения «правоохранительными органами предприняты необходимые меры».
Mash писал, что среди пострадавших от стрельбы — чемпион Европы и мира по тхэквондо Умар Чичаев, а также мастер спорта России по панкратиону и по всестилевому карате Абубакар Местоев.
В тот же день был атакован другой офис Wildberries, расположенный в бизнес-центре «Искра-парк» у станции метро «Динамо». В WB заявили, что туда пришли 30–40 человек «в спортивно-военной форме», некоторые были в масках, они сломали дверь и напали на охранника.
О конфликте между Татьяной и Владиславом Бакальчуками стало известно в июле. Женщина владеет 99% акций Wildberries, запланировавшей слияние с оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Владислав, которому принадлежит 1% акций, считает сделку рейдерским захватом крупнейшего маркетплейса России. Он рассказал Рамзану Кадырову, что жена «ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы». «Причем компания в 100 раз меньше, а в совместном предприятии доля примерно одинаковая», — заявлял бизнесмен.