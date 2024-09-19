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Гвен Стефани анонсировала первый сольный альбом за семь лет

Сегодня в 13:50
Фото: @gwenstefani

Гвен Стефани анонсировала свой первый сольный альбом за семь лет под названием «Bouquet» («Букет»).

«Мой пятый студийный альбом расцветет 15 ноября», — написала она в своих соцсетях. Певица также объявила, что первый сингл с альбома «Somebody Else’s» выйдет уже 20 сентября.

Среди других треков на грядущем альбоме — песня «Purple Iris», которая будет исполнена в дуэте с ее мужем Блейком Шелтоном.

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Последний альбом Стефани «You Make It Feel Like Christmas» выходил в 2017 году. Сольный дебют вокалистки No Doubt состоялся в 2004 году с классическим альбомом «Love. Angel. Music. Baby».

Весной этого года Стефани воссоединилась с No Doubt на фестивале Coachella. Стефани, Тони Канал, Том Дюмон и Адриан Янг отыграли 80-минутный сет, за который успели исполнить такие культовые песни, как «Hella Good», «Ex-Girlfriend», «Hey Baby», «Total Hate ’95», «Happy Now?», «Just a Girl», «Don’t Speak» и «Spiderwebs».

На протяжении всего сета на экранах крутили старые видеозаписи периода расцвета группы. «Я не думала, что это действительно произойдет, а ты?» — воскликнула Стефани в середине исполнения «Hella Good».

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