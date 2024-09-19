Джоан Роулинг начала писать футуристический роман

Британская писательница Джоан Роулинг начала работу над футуристической книгой, которая станет для нее приоритетом, после того как она завершит работу над романами о сыщике Корморане Страйке.

«Есть три разные книги, которые я могла бы написать после „Страйка“, и все они уже начаты, потому что я ненормальный трудоголик. Та, которую я планирую закончить первой, футуристическая, но это не космическая одиссея, извините. Определенно земная», — рассказала она в своих соцсетях.

Следующим романом Роулинг под псевдонимом Гэлбрейт станет восьмая часть «Страйка» под названием «Человек с клеймом». В мае она рассказала, что планирует написать еще две книги о сыщике.