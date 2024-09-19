Вышел финальный трейлер второго «Джокера»

На ютуб-канале Warner Bros. появился финальный трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих». Картина с Хоакином Фениксом и Леди Гагой выйдет в зарубежный прокат 4 октября.
В новом ролике показаны сцены из здания суда, тюрьмы и несколько музыкальных номеров. Все это под песню «That’s Life», которая подытоживала оригинальный фильм.
Во втором «Джокере» Артур Флек попадает в лечебницу Аркхем в ожидании суда за свои преступления. Борясь со своей двойной личностью, он не только встречает настоящую любовь, но и находит музыку, которая всегда была внутри него, гласит синопсис.
Премьера второго «Джокера» состоялась 4 сентября на Венецианском кинофестивале. Критики неоднозначно встретили сиквел, средняя оценка на Metacritic составила 52 балла из 100 (впрочем, у оригинала немногим больше — 59). Журналисты пожаловались на слабый сценарий, нераскрытые персонажи, но отметили, что фильм все же стоит посмотреть ради актеров и красочной картинки.