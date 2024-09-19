YouTube добавил кнопку «Хайп» для блогеров с менее 500 тыс. подписчиков

YouTube добавил кнопку «Хайп» (Hipe), чтобы помочь блогерам с менее 500 тыс. подписчиков увеличить свои просмотры. Это аналог лайка, но имеет большую ценность, сообщает The Verge.

В течение семи дней после публикации видео ему можно будет поставить хайп. Каждый пользователь может поставить в неделю только три хайпа, у которых есть определенное количество очков, обратно пропорциональное количеству подписчиков у канала. Идея заключается в том, что более мелкие каналы не должны остаться в тени более крупных, поэтому каждый хайп на канале с меньшим количеством подписчиков будет стоить больше очков.

Видео с наибольшим количеством хайпов попадут в рейтинг 100 лучших. Они будут собраны отдельно от рекомендаций, куда попадают каналы с разным количеством подписчиков. Это поможет небольшим авторам находить новую аудиторию не только за счет алгоритмов, лайков, репостов и рекламы, считают разработчики.

YouTube работает над хайпом с начала 2023 года, рассказал директор по управлению продуктами сервиса Бангали Каба. По его словам, 500 тыс. подписчиков — это важный рубеж, после которого начинается «непропорциональный рост доходов»: крупные каналы получают больше просмотров, чаще остальных попадают в рекомендации, просмотров становится еще больше — и их доход увеличивается.